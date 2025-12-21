Armando Castro Murguía destaca educación flexible en UPMF

La Universidad Politécnica Monclova-Frontera (UPMF) refuerza su apuesta por la educación incluyente y flexible al mantener abiertas las inscripciones para su modalidad mixta, una alternativa diseñada para personas que trabajan, tienen turnos variables o no pueden acudir a clases de manera regular entre semana.

Esta opción académica combina actividades presenciales con trabajo en línea, permitiendo a los estudiantes asistir únicamente los sábados de 8:00 de la mañana a 12:30 del día, mientras que el resto de las asignaturas se desarrollan mediante una plataforma digital disponible las 24 horas.

El rector de la institución, Armando Castro Murguía, destacó que esta modalidad ofrece acompañamiento académico constante, sin sacrificar la flexibilidad que requieren quienes ya forman parte del sector laboral. "Es un esquema pensado para que nadie se quede sin estudiar por falta de tiempo. Cada alumno puede organizar sus horarios, avanzar a su ritmo y contar siempre con el respaldo de la universidad", expresó.

El proceso de incorporación dará inicio el 7 de enero de 2026, fecha en la que el personal administrativo de la UPMF retomará actividades tras el periodo vacacional. Las personas que se integren podrán cursar un cuatrimestre propedéutico, presentar un examen diagnóstico y regularizarse para continuar su trayectoria académica junto con el resto del alumnado.

Las autoridades universitarias confirmaron que aún hay cupo disponible, por lo que invitan a las y los interesados a iniciar su proceso de inscripción.

Aunque la universidad entrará en receso a partir del miércoles 20 de diciembre, se mantendrán guardias de atención —con excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero— para brindar información y resolver dudas a distancia, principalmente a través de redes sociales y líneas telefónicas. "Queremos que quienes tengan interés en inscribirse cuenten con orientación oportuna, incluso durante estas fechas", subrayó el rector.

Para mayores informes, la UPMF pone a disposición el teléfono 866 188 0794 y su página de Facebook Universidad Politécnica UPMF.