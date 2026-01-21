Familia de Armando Linares pide apoyo en Monclova: hospitalización urgente

La familia de Armando Linares Torres, vecino de la colonia Colonias de Santiago, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para solicitar apoyo solidario, luego que su estado de salud se agravara y fuera ingresado a la Clínica 7 del IMSS.

Armando, de escasos recursos, permanece hospitalizado debido a un severo problema de úlceras que le ha provocado llagas profundas, algunas de ellas con afectaciones que han llegado hasta el hueso, situación que le impide moverse y lo mantiene en una condición delicada.

Su estado de salud se complicó aún más a raíz de las secuelas que enfrenta desde el año 2018, cuando fue atropellado por un automóvil, accidente que lo dejó sin poder caminar y con entumecimiento en gran parte del cuerpo, lo que incluso le dificulta acostarse completamente de manera recta.

A pesar del panorama adverso, familiares y personas cercanas mantienen la esperanza de que Armando pueda recuperar la movilidad, ya que en ocasiones logra percibir sensibilidad en las piernas, por ello fue internado en la Clínica 7, en donde personal médico evaluará el tratamiento a seguir.

Familiares señalaron que actualmente requiere con urgencia material de curación, como gasas, isodine y cintas, además de pañales, así como apoyo económico para solventar los gastos derivados de su atención médica y cuidados diarios.

"Cualquier ayuda suma muchísimo", expresaron al agradecer las muestras de solidaridad que han comenzado a recibir, destacando el apoyo del Conalep Monclova por el donativo de pañales.

Mencionar que el hospital requiere que familiares cercanos estén presentes durante su hospitalización, ya que su madre, por ser adulta mayor y presentar problemas de salud, no puede permanecer acompañándolo.

Ante esta situación, se pidió a quienes conozcan a los hermanos de Armando Linares que les informen sobre la urgencia de acudir a la Clínica 7 y ponerse a disposición del personal médico, a fin de cumplir con los protocolos de acompañamiento durante la hospitalización.