Eiden Tovías requiere donación de sangre urgente en Monclova

La familia del pequeño Eiden Tovías lanzó un llamado urgente a la solidaridad de la población para la donación de sangre y plaquetas, ante el delicado estado de salud que enfrenta desde su nacimiento en la Clínica 7 del Seguro Social.

Eiden nació con 35 semanas de gestación y fue diagnosticado con gastrosquisis, que es una malformación congénita que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente desde sus primeras horas de vida.

A sus dos meses de vida, el menor ha pasado nuevamente por el quirófano para una cirugía exploratoria que se extendió por 5 horas. De acuerdo con sus familiares, el bebé ha enfrentado múltiples complicaciones durante su hospitalización, entre ellas infecciones asociadas a bacterias intrahospitalarias en dos ocasiones, así como la colocación y retiro de tres catéteres centrales, procedimientos que también implicaron intervenciones quirúrgicas adicionales.

"Se ha aferrado a la vida pese a todo lo que ha pasado", expresaron sus allegados, quienes también señalaron que han solicitado su traslado a Monterrey para recibir atención médica más especializada, sin que hasta ahora se haya concretado.

El menor ha requerido nutrición parenteral debido a que solo pudo recibir leche materna por periodos breves, ya que ha sido puesto en ayuno en distintas etapas de su tratamiento, pero tras su más reciente cirugía, presentó un nuevo cuadro infeccioso, lo que complicó su recuperación.

La familia explicó que, ante la cantidad de procedimientos y la pérdida constante de sangre, las reservas se han agotado rápidamente, aunque han acudido a donadores aseguran que varios han sido rechazados por el banco de sangre de la unidad médica, que dificulta cubrir la demanda.

Por ello, solicitaron el apoyo de ciudadanos tanto de Monclova como de Nuevo León para donar sangre y plaquetas. "Hoy más que nunca necesitamos donadores. Cada unidad cuenta para que nuestro bebé siga luchando", expresaron.

Las personas interesadas en donar se pueden comunicar al teléfono 8119557295, el pequeño se encuentra en la cuna CP07 y el número de seguridad social de la madre, 1313987385.