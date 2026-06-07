Monclova: Uso de celulares autorizado en jornada electoral

A diferencia de otros procesos electorales, durante la jornada de este domingo sí estará permitido el uso de celulares al interior de las mamparas, por lo que los ciudadanos podrán tomar fotografías de su voto si así lo desean.

Lo anterior informó el consejero presidente del 05 Comité Distrital del IEC en Monclova, Raúl Martínez Lucio, quien mencionó que aunque anteriormente existían restricciones más marcadas sobre el uso de dispositivos móviles dentro de las casillas, en esta ocasión la decisión quedará a criterio de cada votante.

"Ya es decisión de cada ciudadano, estará permitido el uso de celulares siempre y cuando no se altere el orden ni se interfiera con el desarrollo de la jornada electoral".

Mencionó que no existe una prohibición expresa para que los electores ingresen con sus teléfonos móviles al momento de emitir el sufragio, por lo que las personas podrán hacer uso de ellos de manera libre.

No obstante, recordó que el voto continúa siendo libre y secreto, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer este derecho de manera responsable y sin presiones externas.

El presidente consejero añadió que las autoridades electorales están listas para el desarrollo de la jornada electoral de este domingo, en la que se espera una importante participación de la ciudadanía para la renovación del Congreso del Estado.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a acudir temprano a las casillas y respetar las indicaciones de los funcionarios electorales para agilizar el proceso de votación.