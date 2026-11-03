Escuelas de Coahuila aplican restricción a teléfonos celulares desde este martes

A partir de este martes entrará en vigor la disposición que prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas, como parte de las medidas implementadas por el Gobierno Federal para evitar distracciones entre los estudiantes y mejorar su atención durante las clases.

La restricción busca reducir el uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar y favorecer que los alumnos concentren su atención en las actividades académicas.

Para su cumplimiento, se ha solicitado la colaboración de estudiantes, docentes y padres de familia, quienes deberán respaldar la medida y evitar que los menores utilicen sus teléfonos dentro de los planteles.

¿Qué opinan los padres sobre la prohibición?

Sin embargo, la disposición también ha generado preocupación entre algunos padres de familia, quienes consideran que limitar la comunicación directa con sus hijos podría representar una dificultad, sobre todo cuando se presente alguna emergencia o situación que requiera contactarlos de manera inmediata.

Aunque reconocen la importancia de evitar distracciones en las aulas, las autoridades consideran necesario que las escuelas establezcan mecanismos de comunicación para atender situaciones urgentes y garantizar que las familias puedan localizar a sus hijos cuando sea necesario.

Medidas en Coahuila

En Coahuila, la regulación del uso de teléfonos celulares en los planteles educativos registra un avance significativo, con medidas orientadas a normar la utilización de estos dispositivos dentro de las escuelas.

No obstante, la entidad acatará la disposición federal y se ajustará a los lineamientos nacionales.

De esta manera, a partir de este martes los planteles de educación básica deberán aplicar la restricción, mientras estudiantes, maestros y padres de familia tendrán que adaptarse a las nuevas disposiciones sobre el uso de dispositivos móviles en el entorno escolar.