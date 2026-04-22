Venta de medicamentos IMSS en Facebook pone en riesgo la salud

A través de diferentes grupos de ventas de Facebook se ofrece la venta de medicamentos administrados por el Seguro Social, donde la salud se ha convertido en un negocio que no está regulado por las autoridades de salud.

Usuarios de Facebook ofrecen a través de grupos de ventas medicamentos especializados para diabetes, hipertensión, entre otros padecimientos, que son buscados por usuarios que no cuentan con seguridad social.

Esta práctica se ha vuelto más común, donde ciudadanos ponen a la venta el tratamiento para sus enfermedades crónicas, a pesar del riesgo que para ellos representan.

La venta de medicamentos en Facebook ha aumentado entre usuarios sin seguridad social.

Entre los productos que se ofertan se encuentran tratamientos para diabetes e hipertensión como metformina, losartán y dapagliflozina, así como otros de uso neurológico como la gabapentina.

La venta se realiza de manera directa entre particulares, sin intermediación ni control de las autoridades sanitarias, lo que representa un riesgo para la salud, debido a que no existe la certeza de la procedencia, almacenamiento o fecha de caducidad, además de que se fomenta la automedicación sin supervisión médica.

Medicamentos como metformina y gabapentina se ofrecen sin control sanitario.

La falta de regulación en la venta de medicamentos en plataformas como Facebook ha generado preocupación entre los profesionales de la salud, quienes advierten sobre los peligros de adquirir medicamentos sin la debida supervisión médica. La automedicación puede llevar a complicaciones graves, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas.

La automedicación sin supervisión médica representa un grave riesgo para la salud.

Es fundamental que los usuarios sean conscientes de los riesgos que implica comprar medicamentos de fuentes no confiables y que se promueva una mayor regulación en la venta de estos productos para proteger la salud pública.