Mantienen cerrado kínder por tragedia

Tras la tragedia ocurrida el pasado 25 de mayo, en la que perdió la vida el pequeño Ian Gael, de 6 años, el jardín de niños María Elena Chanes, en la colonia Cañada Sur, se perfila para adelantar su periodo vacacional. La medida surge ante el impacto emocional que dejó el accidente registrado en el área de juegos, que mantiene al plantel cerrado desde hace dos semanas.

El kínder, situado en el cruce de las calles Gregorio López Fuentes y Francisco Villa, no ha reanudado actividades. Las puertas siguen cerradas y, en su interior, aún se observan los restos de la cinta roja que acordonó el área del accidente, desgastada y rota por el paso de los días, como reflejo del impacto que dejó el suceso.

Afuera, el dolor permanece intacto. Juguetes, flores y veladoras continúan colocados en memoria de Ian Gael, llevados por compañeros, madres y padres de familia.

La escena, silenciosa pero cargada de emoción, anticipa que el regreso a clases podría tardar más de lo esperado.

Incluso el pasado domingo, el jardín de niños estaba contemplado como sede de una casilla de votación; sin embargo, debido a las circunstancias, fue reubicada a un domicilio en la calle Mauricio Magdaleno, reflejando que el lugar aún no está listo para retomar su vida cotidiana.

El impacto emocional ha sido profundo. Algunos alumnos y maestros fueron testigos del accidente, lo que derivó en afectaciones psicológicas que actualmente son atendidas por especialistas.

La suspensión de clases no solo responde a cuestiones administrativas, sino a la necesidad de brindar espacio y tiempo para procesar el trauma.

Padres de familia y personal cercano al plantel señalan que, ante este panorama, es muy probable que el periodo vacacional se adelante para este jardín de niños, en un intento por ayudar a los menores a sobrellevar lo ocurrido.

De confirmarse, el ciclo concluiría antes del 15 de julio, fecha oficial de salida para el resto de las escuelas.

Mientras tanto, el kínder María Elena Chanes sigue detenido en el tiempo, entre cintas desgastadas y recuerdos que se resisten a desaparecer, en espera de que la comunidad encuentre la forma de sanar y, algún día, volver a empezar.