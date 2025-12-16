Hugo Lozano anuncia inicio de vacaciones en Coahuila

A partir de este viernes 19 de diciembre dará inicio de manera oficial el periodo vacacional de invierno para los planteles de educación básica en Coahuila, informó el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez.

El funcionario precisó que ese día será el último de actividades académicas para alumnas, alumnos y personal docente, conforme a lo establecido en el calendario escolar vigente. "Este viernes concluyen las clases y, a partir del día siguiente, comienza el receso vacacional de invierno, el cual tendrá una duración de dos semanas", detalló.

Indicó que el regreso a las aulas está programado para el viernes 12 de enero, cuando se retomarán las actividades escolares de manera regular. Lozano Sánchez hizo un llamado a las familias para que durante este periodo de descanso se fomente la convivencia, el cuidado y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

"Esperamos que el cierre de esta etapa transcurra con tranquilidad. Son fechas importantes para convivir en familia, reflexionar y recargar energías de cara al próximo año", expresó.

Asimismo, envió un mensaje de reconocimiento al personal docente por el trabajo realizado a lo largo del ciclo escolar. "Ha sido un año de mucho esfuerzo. A nuestras maestras y maestros les deseamos un descanso reparador y que este receso les permita renovarse para regresar con entusiasmo en enero", concluyó.

La Secretaría de Educación reiteró su llamado a disfrutar el periodo vacacional con responsabilidad y a mantener entornos seguros para la comunidad escolar.