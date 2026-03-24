Gobierno Municipal de Monclova otorga vacaciones a trabajadores

El Gobierno Municipal de Monclova otorgará una semana de vacaciones por Semana Santa a aproximadamente mil 200 trabajadores, principalmente del área administrativa, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

De acuerdo con el funcionario, la medida fue notificada recientemente a través de un oficio emitido por la Dirección de Recursos Humanos, en el que se establece que el periodo de asueto iniciará a partir del próximo lunes.

"Acaba de llegar el oficio hace unos días de la dirección de Recursos Humanos donde ya se está notificando que tienen una semana de asueto todos los trabajadores a partir del próximo lunes", explicó.

No obstante, precisó que se implementarán guardias en distintos departamentos, principalmente de lunes a miércoles de la próxima semana, con el objetivo de no dejar sin atención a la ciudadanía.

Asimismo, indicó que jueves y viernes —considerados días santos— las oficinas permanecerán cerradas, por lo que se exhortará a la población a tomar previsiones para la realización de trámites.

El secretario del Ayuntamiento aclaró que áreas operativas como Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios Primarios continuarán laborando de manera normal, mientras que el periodo vacacional aplica únicamente para personal administrativo.

Finalmente, destacó que dependencias como Catastro e Ingresos deberán mantener guardias activas, a fin de atender a los ciudadanos que requieran realizar algún trámite durante estos días.