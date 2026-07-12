CEFEREZO 18 en Ramos Arizpe: más de 100 vacantes disponibles

El CEFERESO Número 18 ubicado en Ramos Arizpe ofrecerá el próximo martes 15 de julio más de 100 vacantes en la jornada de reclutamiento que realizará, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo en la región Centro.

La jornada se llevará a cabo el próximo martes en las oficinas del SNE en los límites de Monclova y Frontera en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, ofreciendo vacantes en las áreas operativas, administrativas y profesionales del sistema penitenciario federal.

La convocatoria contempla 90 plazas para Oficial de Prevención Penitenciaria, además de vacantes para médico penitenciario, abogado penitenciario, analista administrativo, y de auxiliar administrativo.

Para el puesto de Oficial de Prevención Penitenciaria podrán participar personas de 18 a 38 años, con escolaridad mínima de secundaria. Entre los requisitos se encuentran contar con cartilla militar liberada, estatura mínima de 1.64 metros en hombres y 1.58 metros mujeres, con funciones destinadas a preservar la integridad del centro.

Asimismo, se ofertarán plazas para médico penitenciario, dirigidas a profesionistas de 22 a 55 años con licenciatura en Medicina, cédula profesional y cartilla militar liberada, además de las vacantes para abogado penitenciario.

En el área administrativa se contratará analista administrativo, y auxiliar administrativo, para apoyar los procesos internos del Centro Federal de Reinserción Social Número 18 "CPS Coahuila".

Las personas interesadas deberán acudir el 15 de julio a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo región con la documentación correspondiente para iniciar su proceso de reclutamiento.