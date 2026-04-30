Reclutamiento en mayo: Grupo Fox y empresas locales ofrecen vacantes en la región Centro

El arranque del mes de mayo vendrá acompañado de oportunidades laborales en la región Centro, con la contratación que realizarán al menos cuatro empresas locales, que ofertarán un importante número de vacantes que van desde operarios hasta puestos especializados y gerenciales.

La actividad se desarrollará en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, como parte de las estrategias para impulsar la colocación formal y facilitar el contacto directo entre empresas y buscadores de trabajo.

De acuerdo con la programación, las jornadas de reclutamiento se llevarán a cabo durante la primera semana de mayo, iniciando el día 5 con la participación de Grupo Fox en la que se ofertarán 60 vacantes de soldador.

El 6 de mayo por ABX Maquilaceroq, que busca ayudantes generales, electromecánicos y soldador fluxcore.

El día 7 de mayo acudirán representantes de la empresa HFI para realizar contrataciones de operadores para el área de costura automotriz.

El 8 de mayo la empresa Doosung Tech iniciará la contratación de personal, con vacantes en áreas como técnico de SMT, gerente de mantenimiento, técnico en manufactura electrónica, ingeniero de calidad, gerente de calidad y técnico en mantenimiento, por mencionar algunas.

Las empresas buscan candidatos con experiencia que va desde seis meses hasta 10 años, dependiendo del puesto, con rangos de edad que van de los 18 y 55 años, en su mayoría con escolaridad mínima de secundaria para posiciones operativas y formación técnica o profesional para cargos especializados.

Autoridades laborales destacaron que estas jornadas permitirán a los asistentes realizar entrevistas directas con reclutadores, conocer de primera mano los requisitos de cada vacante y agilizar su posible contratación.