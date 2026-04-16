UCS lanza jornada de reclutamiento en Monclova para Policía del Estado

La Universidad de Ciencias de la Seguridad (UCS) ha puesto en marcha una jornada de reclutamiento en la región centro para atraer a ciudadanos interesados en integrarse a las filas de la Policía del Estado, específicamente en el área penitenciaria. José Jaime Gómez Álvarez, instructor evaluador de la institución, señaló que el objetivo principal es dar mayor auge a esta área y recabar la información necesaria de los aspirantes para cubrir las vacantes en los centros penitenciarios.

Los interesados, tanto hombres como mujeres de hasta 45 años de edad, deben presentar documentación básica que incluye currículum, certificados de estudios y médicos, cartas de recomendación, buró de crédito y la cartilla militar. Tras la entrega de documentos, los aspirantes completan un cuadernillo de preselección que es analizado por el Centro de Evaluación de Control y Confianza, donde se verifica la veracidad de la información y se realizan los exámenes correspondientes para garantizar que el personal seleccionado sea el más apto para el servicio.

Una vez aceptados, los cadetes deben cursar una academia de seis meses en la sede ubicada en Ramos Arizpe. Un incentivo relevante de esta convocatoria es que la formación es completamente subsidiada por la Secretaría del Estado y, durante el tiempo que dure la capacitación, los alumnos perciben una beca de apoyo de 4,000 pesos quincenales. Además, existe un programa de apoyo para que aquellos que no han terminado su bachillerato puedan concluirlo de manera simultánea a su preparación policial.

Al finalizar la academia y causar alta como elementos activos, los nuevos oficiales acceden a todas las prestaciones de ley y a un sueldo atractivo. Entre los beneficios destacados se encuentra un convenio con Infonavit para la obtención de vivienda propia, una prestación con la que no todas las corporaciones cuentan. El módulo de atención en Monclova estará disponible hasta este viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, tiempo durante el cual se revisará la documentación de cada postulante en un proceso que dura aproximadamente dos horas.