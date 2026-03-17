Centro Federal de Reinserción Social número 18 contrata en Ramos Arizpe

Con el objetivo de fortalecer su plantilla laboral, el Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe, lleva a cabo este martes y miércoles una jornada de contratación en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, en la que se ofertan más de 100 vacantes.

La actividad contempla principalmente plazas para oficiales en prevención penitenciaria, además de 5 posiciones para médicos tanto generales o especialistas, así lo informó Ofelia Alvizo, jefa del departamento de reclutamiento, quien indicó que la jornada continuará este miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde.

Explicó que este tipo de vacantes se mantienen de forma permanente debido a la rotación de personal, además de que desde 2025 han acudido a Monclova para reclutar, obteniendo una respuesta positiva por parte de los solicitantes. "Si estamos regresando es porque ha habido buena respuesta, de los que se han contratado de aquí de Monclova, todos continúan, lo que demuestra el interés y la aceptación por la oferta laboral".

En cuanto a las condiciones laborales, señaló que el sueldo mensual neto para oficiales es de 20 mil 573 pesos, además de prestaciones como seguridad social a través del ISSSTE, gastos médicos mayores, vacaciones y acceso a créditos de vivienda, como la posibilidad de hospedaje en el mismo centro y alimentación durante los periodos laborales de 14 días por 7 de descanso.

Finalmente, indicó que la convocatoria está abierta para hombres y mujeres que cumplan con requisitos como secundaria terminada, estatura mínima y evaluaciones de control de confianza, por lo que exhortó a los interesados a acudir antes del cierre de la jornada.