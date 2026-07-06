Productores ganaderos de Coahuila aplican segunda dosis de vacuna

A poco más de dos meses de la detección del primer caso de gusano barrenador en la región Centro de Coahuila, productores ganaderos iniciaron la aplicación de la segunda dosis de la vacuna preventiva para mantener protegido el hato y reducir el riesgo de propagación de la plaga.

Arturo Valdés Pérez informó que la vacuna de ivermectina ofrece protección durante un periodo de 60 días en el ganado, por lo que este mes concluye la vigencia de las primeras dosis aplicadas y corresponde aplicar el refuerzo. "La vacuna dura dos meses, o sea, 60 días dura el residuo, son 60 días en que el gusano, si hay una herida en un animal y llega la mosca a poner los huevos, no pasa nada, se mueren, no prosperan."

Señaló que los productores que vacunaron a su ganado hace dos meses ya deben iniciar la segunda aplicación para conservar la protección, por lo que muchos ya iniciaron con este proceso. "A nosotros ya se nos va a vencer, entonces hay que aplicar una segunda dosis para seguir protegiendo nuestro ganado y ayudar a evitar la propagación del gusano."

Arturo Valdés hizo un llamado a los productores y a la población para reportar cualquier caso sospechoso de gusano barrenador, incluso cuando se trate de animales domésticos o que no estén registrados, al asegurar que las autoridades no aplicarán sanciones ni multas por notificar la presencia de la plaga. "No va a haber sanción, si te llega a salir un animal infectado con gusano barrenador, no tengan miedo de reportarlo, si tienes un perro, un caballo o un becerro, aunque esté dentro de la ciudad, no pasa nada, al contrario, nos va a ayudar a erradicar esta plaga."

Agregó que la notificación oportuna permite fortalecer las estadísticas y dirigir las acciones sanitarias hacia los sitios en donde se detectan casos activos, con el propósito de contener la dispersión del gusano barrenador en la región.

La región Centro tiene dos casos activos de gusano barrenador del ganado, mientras que en el estado continúan 36 casos bajo atención sanitaria, así mismo se indicó que desde que inició el brote se han registrado 114 casos en Coahuila.