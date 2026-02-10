Contagios de influenza afectan a escuelas en Coahuila

CASTAÑOS, COAHUILA. – Abraham González, titular de Servicios Educativos, confirmó la existencia de diversos contagios de influenza en planteles escolares y lanzó un llamado enérgico a los padres de familia para que colaboren con las autoridades sanitarias y permitan la aplicación de refuerzos de vacunación a los menores.

González reconoció que, aunque no se consideran casos críticos, ya se han reportado entre cinco y seis casos de influenza por plantel en algunos sectores. El funcionario señaló que estos contagios suelen ocurrir fuera del horario escolar o en reuniones sociales, pero su impacto se refleja directamente en el ausentismo y la salud de la comunidad estudiantil. "A veces pasa el fin de semana... puede ser al exterior, en una fiesta o en algo que anden ahí cerrado", explicó el titular, subrayando que la prevención es clave para evitar que el número de niños enfermos aumente.

Ante el arranque de la campaña nacional de vacunación, las autoridades de salud en coordinación con Servicios Educativos planean intervenir en las escuelas a finales de esta semana o principios de la próxima. El objetivo es aplicar refuerzos del esquema básico, incluyendo vacunas contra: Influenza, sarampión y esquemas básicos de refuerzo.

Sin embargo, González enfatizó que el principal obstáculo sigue siendo la falta de autorización de los tutores. "Pido la colaboración de los padres de familia para cubrir todo el esquema básico... ayúdennos, dennos los consentimientos para nosotros poder entrar a las escuelas", urgió el funcionario.

El titular destacó que la vacunación no solo previene el contagio, sino que reduce drásticamente la severidad de la enfermedad. Con el refuerzo, un niño que podría pasar hasta 15 días enfermo, logra recuperarse en un periodo de dos a tres días, asimilando el virus como una gripe leve.

Se espera que en los próximos días se distribuyan los formatos de consentimiento a través de la estructura educativa para agilizar el proceso en niveles de preescolar y primaria.