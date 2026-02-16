Faustino Aguilar asegura que no hay casos de sarampión en la región

Aunque en Coahuila se mantienen bajo análisis 23 casos sospechosos de sarampión, en la región Centro no se ha detectado hasta el momento ningún caso probable, así lo aseguró el jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, quien subrayó que se mantienen en alerta ante la posible aparición de síntomas.

Faustino Aguilar mencionó que por instrucciones del Gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Secretario de Salud Enrique Aguirre, se mantienen las acciones para prevenir la aparición de casos entre la población.

Señaló que el personal se mantiene alerta ante la aparición de posibles síntomas como fiebre, erupciones cutáneas o síntomas compatibles con la enfermedad, sin embargo en la región no se han tenido casos sospechosos. "A nivel estado hay algunos casos que se están analizando, aquí en la región no tenemos, ni queremos tener estos casos, por lo que ante todo esto, lo mejor es la vacunación".

Ante esta situación a partir de esta semana se intensificó la campaña de vacunación, con brigadas que recorren casa por casa, empresas, universidades, dependencias, centros comerciales y con módulos permanentes en centros de salud.

"Tenemos suficiente vacuna para proteger a la población ante esta enfermedad, que es altamente contagiosa, las personas pueden tener complicaciones y en caso de que les dé sarampión, se pueden poner muy graves".

El jefe jurisdiccional reiteró el llamado a la población a revisar la cartilla de vacunación y acudir para completar el esquema, especialmente en menores de edad, como la principal medida preventiva ante cualquier riesgo de brote en la entidad.