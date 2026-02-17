Carlos Villarreal inicia campaña de vacunación contra el sarampión en Monclova

Monclova, Coah.- Como parte de la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez, junto a alcaldesas y alcaldes de la Región Centro-Desierto, encabezó el arranque simbólico de la campaña de vacunación contra el sarampión, que se desarrolla en centros de salud, escuelas y mediante brigadas domiciliarias en todos los municipios de la región.

Durante el evento, se destacó que esta campaña tiene como objetivo reforzar la prevención y proteger la salud de niñas, niños y familias, mediante una coordinación efectiva entre el Gobierno del Estado, los municipios y las instituciones del sector salud.

El alcalde Carlos Villarreal reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez en el impulso de acciones preventivas que fortalecen la salud pública en todo Coahuila, así como la labor del secretario de Salud, Eliud Aguirre, por la coordinación con los tres órdenes de gobierno para garantizar una cobertura amplia y oportuna.

En Monclova, el Gobierno Municipal respalda esta campaña mediante la difusión permanente, la facilitación de espacios públicos para la aplicación de vacunas y el acompañamiento a las brigadas, ampliando el alcance en colonias y sectores prioritarios.

En su mensaje, el alcalde señaló: "Trabajamos en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para proteger lo más importante que tenemos: la salud de nuestras familias. La prevención es una responsabilidad compartida y esta campaña demuestra que cuando Estado y municipios sumamos esfuerzos, los resultados llegan a cada comunidad".

El Gobierno Municipal reafirma así su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y las instituciones de salud para fortalecer las acciones preventivas y proteger a la población de Monclova y de toda la región.