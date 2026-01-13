Monclova refuerza vacunación contra enfermedades invernales

La Secretaría de Salud mantiene la campaña de vacunación a la población para protegerlas de las enfermedades durante la temporada invernal, ante los descensos

El Jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, indicó que como parte de la instrucción del Gobernador del Estado y el Secretario de Salud, se mantiene especial atención en todos los aspectos relacionados con la salud pública, uno de ellos relacionados con la vacunación.

Señaló que con el inicio de clases se reforzará la campaña de vacunación, sobre todo en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, por lo que establecerán una agenda con los representantes de la Secretaría de Educación para visitar las diferentes escuelas de la región.

Así mismo, señaló que mantienen campañas de vacunación en lugares en los que se cuenta con una alta afluencia, como centros comerciales, durante la temporada decembrina y ahora al inicio del año instalaron módulos en las presidencias de Monclova y Frontera, así como en recaudación de rentas.

El representante de la Secretaría de Salud dijo que se cuentan con las vacunas suficientes para proteger a la población de enfermedades como influenza, neumococo y covid, por lo que llamó a la población a protegerse.

"El objetivo es completar los esquemas de vacunación en bebés, niños y adultos, con el fin de prevenir enfermedades propias de esta época, por lo que es importante que la población acuda a los Centros de Salud y se protejan" indicó.