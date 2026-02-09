Coahuila refuerza vacunación contra sarampión

Como medida preventiva ante los brotes de sarampión que se han registrado en diversos estados de la república, la Secretaría de Salud reforzó las estrategias de vacunación en la región Centro, llevando a cabo durante el fin de semana una jornada intensiva que permitió ampliar la cobertura en la población.

Faustino Aguilar Arocha, Jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, explicó que por instrucciones del Gobernador del Estado y el Secretario de Salud, se reforzaron las acciones preventivas con el objetivo de evitar la aparición de casos en la región. Actualmente se está trabajando en la prevención del sarampión ante los brotes que se han registrado en otros estados, con el objetivo de prevenir casos. "Muchos estados están reportando casos, y nosotros no queremos tenerlos aquí, en donde la única manera de lograrlo es que la gente se vacune".

Como parte de esta estrategia se desarrolló una campaña intensiva de vacunación el sábado y domingo en el Centro de Salud Guadalupe, donde se aplicaron mil 114 vacunas, además de revisarse cartillas de vacunación de niños, jóvenes y adultos. "Se aplicaron todo tipo de vacunas, de acuerdo a lo que cada persona necesitaba, tuvimos una respuesta positiva y vemos que la población está tomando conciencia de la importancia de vacunarse".

Aguilar Arocha detalló que el esquema contempla la aplicación de la vacuna triple viral a menores de uno a nueve años, así como la doble viral a personas de 10 a 49 años de edad, conforme a los lineamientos del sector salud. El representante de la Secretaría de Salud aseguró que se cuenta con suficiente abasto de biológicos para la protección de la ciudadanía e informó que el suministro continuará de manera constante.