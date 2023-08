Vacunan a niños contra el Covid

Arranca jornada de vacunación en planteles educativos de la región centro para niños de cinco a once años de edad segunda dosis del biológico Pfizer contra el coronavirus, lo anterior lo dio a conocer el titular de servicios educativos Félix Rodríguez Ramos.

Un total de mil 500 dosis llegaron desde la semana anterior a instalaciones de la Secretaría de Salud en Monclova, brigada de vacunación que dio inicio en el Centro Guadalupe el día lunes y este martes supervisores de zona coordinarán la ruta de vacunación y definirán las sedes.

Los requisitos para aplicación de la vacuna segunda dosis es el comprobante de la primera vacunación, CURP del menor y del padre así como INE, el menor que no cuente con los requisitos antes mencionados no podrá recibir la dosis. El funcionario estatal informó que se estará gestionando más dosis a fin de poder contar con más vacunas para menores que no han recibido la primera dosis contra el covid- 19.

Respecto al uso de cubrebocas el titular de Servicios Educativos manifestó que no es obligatorio pero si es recomendable utilizarlo de nueva cuenta, pues los menores regresan de un largo periodo de vacaciones.