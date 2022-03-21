Vacunarán a los ‘millenials’

A partir de este martes 22 de marzo dará inició la jornada de vacunación de refuerzo para jóvenes de 18 a 29 años de edad en la región centro, en Monclova se tendrá como sede el gimnasio Milo Martínez y en esos días se suspenderá la sede del Teatro del IMSS.

La encargada del programa comentó que hubo un cambio en el calendario de esta jornada y la vacuna de AstraZeneca se aplicará conforme a la inicial del apellido paterno.

En Monclova se aplicará del 22 del 29 de marzo en el gimnasio Milo Martínez en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. El primer día tocará de las letras A a la D, el 23 de marzo de la letra E a la H, el jueves 24 de la letra I a la M y el viernes 25 de marzo de la letra N a la P.

Se retomará la jornada el lunes 28 y asistirán los jóvenes cuyo apellido inicie con la letra Q a la T y el martes de la letra U a la Z.

Mientras que en el municipio de Frontera se aplicará el 1 y 4 de abril en el gimnasio Rodolfo Luna, el primer día tocará de la letra A hasta la L y el segundo día, de la letra M a la Z.

Asimismo en Castaños se aplicará el 5 y 6 de abril teniendo como sede el Salón de los Pensionados hasta la 1:00 de la tarde, de la A hasta la letra L y de la M a la letra Z. Y en los municipios de Abasolo, Escobedo y Candela será solamente el 5 de abril.