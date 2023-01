Vacunarán con cita a menores de 5 a 10

La vacunación de niños de 5 a 11 años de edad ahora se realizará solamente mediante cita, ya que no se ha tenido una buena respuesta de la población y se deben de reunir grupos de 10 para poder abrir un solo frasco, de lo contrario el biológico se echa a perder.

Esto lo dio a conocer la delegada regional de la Secretaría del Bienestar, quien dijo que por el momento se suspendió la jornada de vacunación contra el Covid-19 en el gimnasio Milo Martínez, al menos para los menores de edad.

"El frasco del biológico Pfizer es para 10 dosis, pero como no han llegado los diez niños entonces no se puede vacunar, nos ha pasado que esto no ha sido posible y los padres de familia se enojan mucho por esto, pero no se puede abrir para no echar a perder la vacuna".

Así mismo, informó que continúa la jornada de vacunación para las personas mayores de 18 años de edad, ahora se estará aplicando el biológico cubano Abdala en la Clínica 7 del IMSS, en la Clínica 9 de Frontera y en la Clínica 8 del Seguro Social en Castaños.

Detalló que esta vacuna no funciona como refuerzo y los que quedaron pendientes de la tercera y cuarta dosis, no tienen otra opción que vacunarse con este biológico el cual consta de 3 dosis para completar el esquema.

"Si ya se aplicaron la primera dosis, tienen que esperar 14 días para aplicarse la segunda dosis y de 14 a 28 días, luego de la segunda dosis con el fin de recibir la tercera y última dosis. Las personas tienen que llevar su expediente obtenido en la página de mivacuna.salud.gob.mx y la copia del INE"