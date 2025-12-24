Valentín Bustos alerta sobre recaídas en diciembre para ex adictos

Las fiestas decembrinas representan un periodo de alto riesgo de recaídas para personas en proceso de recuperación por el excesivo consumo de alcohol y drogas.

El pastor Valentín Bustos, de la Iglesia del Pueblo, señaló que, si bien diciembre es una fecha significativa por la convivencia familiar y la celebración del nacimiento de Jesús, también representa un periodo emocionalmente complejo para los ex adictos, quienes requieren del respaldo consciente y responsable de sus familias.

Explicó que apoyar a un familiar en recuperación no significa vigilarlo de manera constante, sino tener sensibilidad sobre sus emociones, reconocer que existe la posibilidad de recaídas y establecer límites claros dentro del entorno familiar.

Recomendó celebrar de forma fraternal y tranquila, evitando discusiones, reproches y cualquier tipo de confrontación que pueda convertirse en una justificación para retomar el consumo. "Estas fechas están cargadas de emociones; cuando la familia ya ha consumido alcohol comienzan los reclamos, las discusiones por problemas pasados o incluso por herencias y terrenos. El ex adicto suele buscar cualquier excusa para recaer", advirtió.

El líder religioso destacó que uno de los errores más comunes en estas fechas es que algunos padres deciden sacar a sus hijos de los centros de rehabilitación para pasar la Navidad en casa, sin dimensionar el riesgo que esto implica.

Señaló que la convivencia navideña se concentra en unos cuantos minutos, mientras que después del abrazo de medianoche comienzan los excesos. "Son minutos de festejo, de las 12 a las 12:30, y luego inicia el consumo de alcohol. Por eso es importante valorar la vida de nuestros hijos y de quienes están en recuperación", expresó.

Finalmente, Valentín Bustos hizo un llamado a las familias a actuar con conciencia y responsabilidad, priorizando la salud y la recuperación de sus seres queridos. Subrayó que aprender a convivir de manera sana, incluso dentro de un centro de rehabilitación, puede marcar la diferencia y fortalecer el proceso de quienes luchan por mantenerse libres de adicciones.