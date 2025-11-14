Delincuentes causan daños en baños deportivos del campo Palmeras

Los baños recién instalados en el campo deportivo "Palmeras" fueron objeto de robo y vandalismo durante la madrugada del martes, reportó la Dirección de Deportes.

El director de Deportes, Daniel Morales, informó que desde el inicio del proyecto se sabía que existía el riesgo de afectaciones, aunque el objetivo principal era atender una de las principales demandas de deportistas y familias: contar con baños dignos y funcionales que evitaran molestias a los vecinos y ofrecieran un servicio seguro y cercano.

Explicó que se pidió a la comunidad contribuir en el cuidado de los espacios deportivos, sin embargo, lo que se sabe es que los responsables no son habitantes de la colonia. "No dimensionan el bien que estos baños representan, ni el daño que están causando", lamentó.

Los delincuentes entraron por las ventanas, causando destrozos y robándose dos mingitorios y otros accesorios. Cada mingitorio tiene un costo superior a mil pesos, además de daños adicionales como tazas sanitarias quebradas, lo que implica repetir una inversión considerable para su reparación.

El funcionario destacó que, aunque la Policía Municipal realiza rondines constantes, resulta imposible mantener vigilancia nocturna permanente en todos los sectores, debido a la extensión de la ciudad. Agradeció el apoyo policiaco e informó que ya se analiza realizar modificaciones en la infraestructura con el fin de evitar que estos actos se repitan.

"Es una buena inversión que tendremos que volver a hacer, pero no dejaremos de impulsar espacios dignos para los deportistas", señaló Morales.

El hecho se suma a otros incidentes similares registrados en áreas deportivas del municipio, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la vigilancia y el cuidado comunitario de las instalaciones públicas.