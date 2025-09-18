Autoridades Investigan Acto Vandalico en Escuela de Monclova

Al menos cuatro jóvenes ingresaron de manera ilícita a la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en Monclova, donde provocaron daños considerables en las instalaciones y sustrajeron diversos objetos, de acuerdo con información confirmada por Abraham Segundo González, titular de Servicios Educativos en la Región Centro.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando los jóvenes quebraron los vidrios de dos salones, además de destruir cámaras de seguridad y cables de conexión. También se llevaron dulces y material escolar perteneciente a los alumnos.

El funcionario precisó que, más que un robo con fines de lucro, lo sucedido representó un acto de vandalismo que afectó directamente a la comunidad educativa. 'El daño fue mayor en los destrozos que en lo sustraído', señaló.

Ante esta situación, la dirección del plantel interpuso la denuncia correspondiente ante la fiscalía general del Estado, con el fin de que se investigue y se logre dar con los responsables.

Servicios Educativos informó que ya se están realizando reparaciones en las aulas afectadas para garantizar el regreso a clases sin contratiempos, aunque reconocieron que los daños materiales representan un golpe para la escuela y para las familias que ahí confían la educación de sus hijos.

La autoridad educativa reiteró su llamado a la ciudadanía a cuidar los espacios escolares, que forman parte del patrimonio común y son indispensables para el desarrollo de la niñez en Monclova.