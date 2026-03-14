Joven da a luz en baño de gasolinera; vecina y despachador la auxilian

MONCLOVA, COAH. — La rápida intervención de una vecina y varios despachadores permitió auxiliar a una joven que dio a luz dentro del baño de una gasolinera ubicada entre los límites de Monclova y Frontera, luego de que la pareja solicitara el uso de los sanitarios la mañana de este sábado.

Fue alrededor de las 08:00 horas cuando Andrea Contreras, de 23 años, llegó al lugar acompañada de su esposo, Luis Sánchez. La pareja pidió permiso para utilizar los baños y permaneció cerca de 10 minutos en el interior.

Momentos después, Luis Sánchez salió del área visiblemente alterado para pedir ayuda a los trabajadores del establecimiento.

“Sale el señor asustado diciendo que lo ayudáramos y que le habláramos a la ambulancia, porque su esposa había dado a luz”, relató el despachador Sergio Guerrero, quien junto con sus compañeros se dirigió a las oficinas para comunicarse al número de emergencias 911.

Aunque en la llamada les indicaron que una ambulancia acudiría al lugar, esta no llegó mientras la joven permanecía dentro del baño, ya que su ropa se había arruinado durante el parto.

Ante la situación, los trabajadores solicitaron el apoyo de una vecina del sector, Aracely “Chely” Inocencio, quien desde hace varios años tiene una tienda frente a la gasolinera.

La mujer relató que de inmediato buscó una sábana para cubrir a la joven madre y ayudarla a salir del baño con mayor privacidad, ya que Andrea Contreras utilizaba un suéter para proteger a su recién nacida.

“Es una mujer muy valiente”, expresó Aracely Inocencio. “La muchacha traía limpia a su bebé; sí estaba respirando bien. Muy valiente que fue y la traía bien agarrada para que no se le fuera a resbalar”.

Mientras tanto, Luis Sánchez permanecía en estado de shock por lo ocurrido y llegó a pedir a los despachadores una navaja o cuchillo para cortar el cordón umbilical; sin embargo, los trabajadores se negaron al considerar que los objetos podrían estar contaminados y provocar alguna afectación.

Ante la demora de la ambulancia, los empleados le recomendaron trasladar de inmediato a su esposa a un hospital.

Así, Andrea Contreras caminó hasta el vehículo mientras sostenía a su bebé en brazos y, junto a su esposo, se dirigieron hacia la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

“Fue todo muy sorprendente, porque en los dos años que he estado aquí jamás había pasado algo así. Teníamos miedo, pero actuamos rápido para ayudar a la muchacha”, comentó Sergio Guerrero.