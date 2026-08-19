Vecinos piden atención urgente a barda en colonia Obrera Sur

Vecinos de la calle Secundaria 5, en la colonia Obrera Sur, solicitaron a las autoridades atender una barda de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos que se encuentra en condiciones de riesgo y a punto de caer.

El vecino José, quien vive frente al sitio, señaló que habitantes del sector solicitaron la intervención de las autoridades, que acudieron al lugar para acordonar el área.

Sin embargo, consideró necesario retirar de raíz los tres mezquites ubicados dentro de la escuela, a un costado de la barda, ya que, según explicó, sus raíces y crecimiento terminaron por vencer los bloques de la estructura. "Pero aquí la mejor situación será retirarlos de raíz para evitar que sigan perjudicando la barda", afirmó.

El vecino incluso manifestó su disposición para apoyar en el retiro de los árboles: "Si me presentan una sierra, yo mismo puedo realizar la labor de cortar los mezquites". Consideró que, en caso de ser necesario, también debería retirarse el tramo dañado de la barda y reconstruirse para proteger a los alumnos, peatones y vecinos que transitan o viven en el sector.

El punto de riesgo se localiza sobre la calle Secundaria 5, entre Estándar 3 y Estándar 4.