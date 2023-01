Venciendo al cáncer de la mano de Dios

MONCLOVA., COAH.-"Como enfrentar el cáncer de la mano de Dios y descubre las 8 claves para sanar y obrar milagros" es el libro escrito por Diana Valadez Reyes, una mujer con una gran historia de supervivencia, perseverancia y fe, pues armada solo con el amor y la esperanza de dios, logró superar el cáncer de mama con mutación a ovario en una etapa tan grave que solo le daban de 3 a 6 meses de vida.

Tras un diagnóstico de cáncer poco alentador y con el antecedente de 5 mujeres de su familia que padecieron cáncer de las cuales 3 fallecieron, Diana logró sobreponerse a esta mala jugada del destino y con la fe puesta en el creador, logró salir adelante en tan solo un año, para después compartir su fe y sobre todo su esperanza de vida a quienes están pasando por una situación similar y que están pensando que la vida se acaba con un diagnóstico de cáncer.

Sencilla y serena, Diana relató a Periódico La Voz como hace cuatro años luego de un estudio de rutina descubrió que ella era parte de la estadística de mujeres con cáncer, sin embargo su situación era por demás difícil, ya que su enfermedad estaba en una etapa muy grave además de que era una rara mutación en la que padecía cáncer de mama y de ovario de forma simultánea.

1 / 3 Con este Libro Diana da su testimonio de esperanza y fe, pero sobre todo relata los milagros que dios realizó en su vida, luego de luchar contra un cáncer por el que solo le daban de 3 a 6 meses de vida. 2 / 3 Su esposo, fue su gran apoyo para su recuperación, juntos de la mano de dios, lograron vencer un cáncer de alta gravedad. 3 / 3 El libro ya está a la venta y es una recopilación de las vivencias de esta hermosa mujer que gracias a su fe, hoy está libre de cáncer y da su testimonio de vida para apoyar a quienes pasan por situaciones difíciles. ❮❯

Recibí mi diagnostico hace cuatro años y comencé toda una travesía entre médicos, quimioterapia, radioterapia, pero sobre todo una travesía de fe en la que me "abandone" en brazos de dios para que él fuera el encargado de hacer su voluntad, no puedo decir que no tuve miedo o que no lloré, pero lo que nunca hice fue reclamar a dios por qué a mí, pues sabía que él tenía el control de todo, relata Diana con una enorme sonrisa en el rostro.

El libro el cual es un Best Seller relata cómo su autora va descubriendo a través de la fe, como el cáncer te enseña a ser fuerte, ser más empática, tener más confianza y saber que dios obra milagros, pero sobre todo que la gente es solo un instrumento para mostrar que se puede salir adelante aun con un pronóstico de extrema gravedad.

"Mis 8 claves para sanar y obrar milagros de verdad funcionan, en ocasiones pensamos que lo que nos sucede es un castigo divino, pero conforme vas avanzando en el trayecto de la enfermedad, te das cuenta que existen personas que se acercan a ti con una misión divina, estas personas pueden ser médicos, enfermeras, hermanas en la fe, familiares, amigos o cualquier gente que por alguna razón llega tu vida para acompañarte en este difícil camino, en el que existen momentos difíciles, tristes, de soledad, pero sobre todo de fe".

*Uno de mis milagros, se realizó gracias a un padre franciscano que desgraciadamente falleció.

Diana menciona en su libro como luego de estar entre la vida y la muerte, recibió un milagro gracias a Fray Juan Antonio Orozco Alvarado, quien fuera su director espiritual pero sobre todo una de las personas que influyeron en este milagro de fe que le regresó la salud pero sobre todo la vida.

"En mi libro existen dos sucesos fundamentales, ya que llegar al límite te cambia la vida, pero es ahí precisamente cuando valoras la familia, el amor de la gente que te rodea, los momentos importantes, pero sobre todo la gente que crea el milagro en tu vida, sin imaginarlo y que en ocasiones abandonan su vida terrenal para ser ángeles que desde el cielo siguen haciendo milagros de fe".

En este libro que está siendo tendencia gracias al hermoso mensaje de fe que tiene para la comunidad, hay dos momentos claves, afirmó diana, quien explicó que aunque era una mujer que antes del cáncer ya tenía fe en dios, tuvieron que suceder milagros que ahí se relatan, los cuales se llevaron a cabo gracias al poder dela oración que fortalece, alimenta y ayuda, todo gracias a la gente que se une en oración y que fortalece al enfermo para no rendirse.

Siempre con fe, nunca tratando de dar lastima-

Diana, quien tiene un doctorado en Teología Franciscana mencionó que la fe ayuda a que todos los días se luche, resista, aguante y busque la forma de estar un poco mejor, levantándose bajo la consigna del "solo por hoy" y buscando ser cada vez más fuerte, teniendo fortaleza y siendo adelante sin querer la lastima de la gente.

"Dentro de las 8 claves que se mencionan en mi libro menciono frases que el enfermo de cáncer no quiere escuchar, ya que lo menos que se quiere es generar lástima, sin embargo sí se desea estar acompañado en el camino en el que te tienes que acostumbrar de forma momentánea y repentina a vivir entre estudios, quimioterapias, radioterapias e incluso mastectomías en los casos graves de cáncer de mama, en donde la mujer solo busca sentirse acompañada, pero sobre todo que exista alguien a su lado para cuando esté preparada para hablar de lo que está sucediendo".

Importante el apoyo de la familia, de la pareja y de los amigos en este proceso.

Como una sobreviviente del cáncer, Diana lamenta que el 50% de las mujeres que padecen un cáncer de mama, sean abandonadas por su pareja, pues el sentirse amada, comprendida y apoyada es parte fundamental de preservar la fe, pero sobre todo de querer amanecer un nuevo día con fuerza para llevar lo que les tocó vivir.

"El llevar un tratamiento de cáncer, tratamiento y la tristeza de un abandono es muy fuerte, de hecho muchas mujeres mueren más por la tristeza de ser dejadas por su pareja que por la misma enfermedad, pues les es difícil sobrellevar el duelo de no sentirse acompañadas en una momento en el que se tiene que estar sana espiritual y mentalmente".

Yo siento que dios siempre estuvo conmigo y lo demostró al momento de que un cáncer tan grave y raro como el que yo padecí, se pudo sanar en un año, mi esposo tuvo mucho que ver también en mi recuperación pues nunca se soltó de mi mano y estuvo a mi lado en los momentos tristes, difíciles y ¿porque no?, en los momentos en que dios me dejó ver la luz al final del túnel y saber que sí podía salir adelante.

Un diagnostico no favorable no significa que se acaba la vida, es necesario tomarse de la familia, de las personas que se unen para orar por nosotros quienes padecemos una enfermedad y hacerlo con fe, aunque mucha gente sea escéptica, el aspecto físico y el espiritual pueden conjugarse para permitir que una persona por obra divina encuentre la sanidad, es por eso que los invito a que lean mi libro, porque mi testimonio de vida puede servirles para salir adelante pero sobre todo para saber que no se acaba la vida porque se detecta un cáncer, pues al finar del camino de la fe y la esperanza, existe un nuevo comienzo en el que tomadas de la mano de dios, se tendrá el tiempo suficiente para vivir cosas hermosas pero sobre todo para valorar lo que se tiene.

"Este 8 de enero cumplo 4 años de que se llevó a cabo mi milagro, tengo fe en llevar por medio de mi testimonio de vida la fe y la esperanza que muchas personas necesitan, por ello les invito a que lean mi libro "Como enfrentar el cáncer de la mano de dios y descubre las 8 claves para sanar y obrar milagros" para que sepan que así como dios no se rindió y no bajó de la cruz preservando la fe, así nosotras quienes estamos librando una batalla podemos salir adelante".