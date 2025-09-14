Subasta de Altos Hornos de México programada para noviembre

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró que la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) podría realizarse en noviembre y que lo más conveniente es que la empresa se venda como una sola unidad, junto con las minas.

Esa noticia fue recibida con esperanza por los trabajadores, quienes cada miércoles se reúnen en la plaza principal de Monclova para mantenerse informados y unidos. "Si se vende completa, la empresa tendrá más valor y habrá dinero para que nos paguen lo que se nos debe", expresaron.

Los obreros reconocen que aun con la venta no verán el pago de inmediato, pero consideran que el proceso les daría certeza. "Lo más difícil es que se concrete la venta. Una vez suceda, sabemos que el dinero llegará, y eso nos da un poco de tranquilidad para aguantar estos meses", comentaron.

Durante la última reunión también compartieron lo ocurrido en Saltillo, donde intentaron acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum para recordarle el compromiso con la clase trabajadora. Aunque no lograron hablar con ella, aseguran que sí se dio cuenta de su presencia. "Lo importante era que nos viera, que sepa que seguimos aquí y que no se olvide de nosotros", relataron.

Sobre los posibles compradores, aún no hay certeza. Se habla de inversionistas interesados e incluso de visitas para revisar equipos en las próximas semanas, pero nada confirmado. Entre tanto, los obreros continúan firmes en su cita semanal en la plaza. "Es nuestra manera de resistir y de no dejar que este tema se quede en el olvido", concluyeron.