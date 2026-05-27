Trabajadores de AHMSA mantienen esperanza en venta de la empresa

Aunque reconocen que los resultados aún no llegan, trabajadores de AHMSA mantienen la esperanza de que el proceso de venta de la empresa avance y permita finalmente cubrir los adeudos pendientes con la base obrera.

Así lo manifestó Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores, luego de la reunión en la que se informó a los obreros de los resultados de los encuentros que tuvieron en la Ciudad de México con autoridades federales y con los representantes involucrados en el proceso de concurso mercantil.

El dirigente señaló que durante las reuniones sostuvieron diálogo con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, personal de la Fiscalía General de la República, directivos de la Profedet y la juez encargada del caso, quienes les reiteraron que el procedimiento continúa avanzando.

Admitió que a pesar del respaldo mostrado por el Gobierno Federal, los trabajadores siguen sin recibir soluciones concretas a la crisis de la empresa, que ha dejado a miles de familias sin ingresos estables. "Siempre hemos tenido el respaldo de las autoridades, nada más que atención y respaldo sí hemos tenido, pero resultados no".

Sin embargo, consideró que la disposición mostrada por las autoridades representa una señal positiva para los trabajadores, quienes continúan esperando avances definitivos en la venta de la empresa y el pago de salarios y prestaciones pendientes. Mencionó que la principal intención de las autoridades es que el procedimiento legal se desarrolle de manera ordenada y sin errores que puedan provocar nuevos retrasos en el futuro.