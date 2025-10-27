Solicitudes de Comerciantes Ambulantes en Panteones para Día de Muertos

Más de 120 comerciantes ambulantes solicitaron permiso para instalarse en los alrededores de los panteones municipales Guadalupe y Sagrado Corazón de Jesús, ubicados en las colonias Independencia y Estancias, respectivamente, con motivo de la celebración del Día de Muertos.

El director de Ingresos, Amador Garza, informó que hasta el momento se tienen 120 comerciantes inscritos, aunque no descartó que en los próximos días se sumen más solicitudes.

"Sabemos que a última hora, como buen mexicano, algunos podrían venir a pedir su espacio. De momento, tenemos alrededor de 75 comerciantes comprometidos en el Panteón Guadalupe y el resto en el Sagrado Corazón", señaló.

Garza explicó que del total de permisos, solo entre el 15 y 20 por ciento son foráneos, principalmente vendedores que vienen a surtir a los comerciantes locales.

"Es un ganar-ganar, porque ellos traen producto fresco o de temporada y ayudan a abastecer a los vendedores de aquí mismo", comentó.

Los giros autorizados incluyen venta de flores, alimentos, snacks, y artículos alusivos a la fecha, con cuotas que van de 250 a 350 pesos diarios, según el tipo de producto y ubicación del puesto. Los permisos cubrirán cuatro días de instalación, a partir del 30 de octubre.

El funcionario municipal agregó que se trabaja en coordinación con Seguridad Pública y Vialidad para garantizar el orden y evitar congestionamientos, especialmente en zonas como la Avenida Acereros, donde el flujo vehicular se incrementa considerablemente durante las visitas a los panteones.

"El objetivo es mantener un ambiente seguro para las familias que acudirán el 1 y 2 de noviembre a recordar a sus seres queridos, sin afectar la vialidad ni la movilidad", puntualizó Garza.