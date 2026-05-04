Preocupación por venta de cocodrilo en Facebook: un reptil peligroso

La venta de un reptil considerado potencialmente peligroso encendió las alarmas entre ciudadanos, luego de que se detectara la oferta de una cría de cocodrilo —o presuntamente caimán— en un grupo de Facebook, donde el ejemplar es comercializado por apenas 2 mil 700 pesos.

La publicación, difundida en el grupo "Ventas Hipódromo Sector Oriente", muestra a un animal de apenas unos meses de vida y tamaño reducido. Sin embargo, advierten que se trata de reptiles depredadores semiacuáticos que, con el paso del tiempo, pueden representar un serio peligro si no se encuentran en un entorno controlado.

Para evitar ser identificado, el vendedor utilizó un perfil anónimo, lo que ha complicado rastrear su origen. Aun así, la respuesta no se hizo esperar: usuarios han mostrado interés en adquirir al animal, preguntando por su costo e incluso ofreciendo intercambios, aunque el ofertante ha dejado claro que únicamente busca venderlo en efectivo.

La situación ha causado inquietud entre la población, ya que mantener este tipo de especies en un hogar no solo es inadecuado, sino también riesgoso, debido a sus necesidades especiales de hábitat, alimentación y manejo. Ante esto, ciudadanos han comenzado a difundir las imágenes del ejemplar y a compartir la información con medios de comunicación, en un intento por alertar a las autoridades y prevenir un posible incidente.