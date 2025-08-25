Pareja Vinculada a Proceso por Robo en Colonia Borja

Una pareja fue vinculada a proceso por el delito de robo en cuantía media, luego de que fueran sorprendidos sustrayendo diversos objetos de una vivienda en la colonia Borja. Uno de los artículos robados, una computadora portátil, fue vendida en apenas 200 pesos, según declaró un vecino que la compró y la entregó a las autoridades.

Arely "N" y Ernesto "N" enfrentan la causa penal 787/2025 por ingresar a un domicilio mientras la propietaria, Cielo "N", se encontraba de vacaciones. Fue el padre de la víctima quien, al acudir a la casa el pasado 15 de agosto a las 5:00 de la tarde, encontró bloqueado el acceso por una persona que se hallaba dentro. Alcanzó a observar que se estaban sacando pantallas, un centro de teatro y otros artículos de valor.

El padre reconoció a los presuntos responsables, ya que ambos son vecinos de la misma colonia. De inmediato se comunicó con su hija, quien regresó de su viaje y acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como prueba el testimonio de un vecino que afirmó haber comprado una laptop a la pareja por solo 200 pesos. Sin embargo, al enterarse de lo sucedido, decidió devolverla para evitar problemas legales.

Tras vencerse el plazo de duplicidad del término constitucional, la juez determinó vincular a proceso a ambos imputados, quienes decidieron no declarar durante la audiencia. La autoridad judicial consideró que existían elementos suficientes para suponer que cometieron el delito.

Como medida cautelar, Arely fue trasladada al penal, mientras que Ernesto fue internado en un anexo de la colonia El Roble, debido a que su conducta está relacionada con problemas de adicción. La juez aceptó el cambio de medida, considerando el respaldo familiar para su rehabilitación.

El Ministerio Público solicitó dos meses para el cierre de la investigación complementaria, plazo que concluirá el próximo 26 de octubre.