Comercialización de peyote en México afecta a comunidades indígenas

La venta de peyote se realiza de manera abierta a través de grupos de Facebook, su comercialización se lleva a cabo principalmente desde perfiles anónimos o cuentas sin identificación clara. Los vendedores publican fotografías del peyote y solicitan a los interesados dejar su número telefónico para concretar la transacción, lo que dificulta identificar a los responsables.

El peyote, además de ser considerado una sustancia psicoactiva por sus propiedades alucinógenas, es una especie protegida en México. Su comercialización está restringida por diversas leyes ambientales, como la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, que lo cataloga como una especie sujeta a protección especial. Asimismo, su recolección, transporte y venta sin autorización representan una violación a la Ley General de Vida Silvestre.

Las sanciones por la posesión y comercialización ilegal de especies protegidas pueden incluir multas económicas y hasta penas de prisión. Sin embargo, cuando estas transacciones se realizan a través de redes sociales y mediante el anonimato, se complica la identificación de los infractores y, por ende, la aplicación de la ley.

Especialistas advierten que la extracción indiscriminada del peyote pone en riesgo su conservación, además de afectar su importancia cultural y espiritual para comunidades indígenas que lo utilizan en rituales tradicionales.