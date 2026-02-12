Grupo Senda pone a la venta su terminal de autobuses en Monclova

El edificio que actualmente alberga las líneas de autobuses del Grupo Senda, Anáhuac, del Norte, Frontera y Futura, ubicado en la Zona Centro de Monclova, fue puesto a la venta en 43 millones de pesos, lo que ha generado especulaciones sobre un posible cierre o reubicación del servicio en la ciudad.

Hasta el momento, ninguna de las empresas de transporte ha confirmado si la venta del inmueble implica el traslado a una terminal más pequeña, la salida definitiva de Monclova ante la baja venta de boletos o si responde a cambios en la movilidad de los ciudadanos, quienes cada vez recurren más a opciones de traslado económicas mediante "raid".

Tras hacerse pública la venta del inmueble, Periódico La Voz Monclova se comunicó a los números publicados en el anuncio, donde se confirmó que el edificio se encuentra en venta por un monto de 43 millones de pesos. La propiedad abarca toda la esquina de las calles Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, en pleno Centro de la ciudad.

La persona encargada de la venta explicó que el inmueble incluye instalaciones completas para la operación del servicio. "En esa misma construcción se ubica el taller mecánico que cuenta con 20 dormitorios, hay fosas para cinco camiones, está todo equipado para trabajos de mantenimiento de diésel y está muy céntrico en la ciudad de Monclova", detalló.

Asimismo, aseguró que la central se encuentra al corriente en el pago del impuesto predial correspondiente al presente año y que existe disposición para negociar el precio, así como mostrar el edificio a posibles interesados.

Cuestionado sobre si la venta obedece a la eventual salida de las líneas de autobuses de la ciudad, el encargado señaló que no está autorizado para brindar información al respecto. "No estoy autorizado para dar esa información", respondió.

La noticia ha generado incertidumbre entre usuarios y ciudadanos, ante la posibilidad de cambios en el servicio de transporte foráneo en Monclova, en un contexto marcado por la situación económica local y las nuevas formas de movilidad que han adoptado algunos viajeros.