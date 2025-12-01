Aumento en la movilidad impulsa ventas en Monclova: CANACO

Desde el pasado fin de semana se registró un aumento en la movilidad de Monclova con un incremento en las ventas, que representa una mejora significativa para el sector comercial de la región Centro, lo que marca el inicio de una temporada que se proyecta favorable para los negocios locales.

¿Qué factores impulsan el aumento en la movilidad en Monclova?

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la CANACO Monclova, señaló que durante el pasado fin de semana se vio un mayor flujo en la ciudad, sobre todo en la zona comercial y centro de Monclova. El movimiento se da por el inicio del pago de ahorro y aguinaldo de algunas empresas, por lo que ya comienza a ver más movimiento, así como también por las posadas y reuniones que se comienzan a dar. "Ya se ve mucho movimiento, ayer hacíamos un recorrido por el bulevar y allá rumbo al Mallo Paseo Monclova, y prácticamente no había estacionamiento, ya la gente comienza con sus compromisos ahora para diciembre".

Oscar Medina señala el impacto del aguinaldo en el comercio local

Se prevé que a partir de esta semana se tenga un mayor flujo en las tiendas y en los centros comerciales, principalmente en las tiendas de ropa, calzado, regalos, así como en la venta de comida. El presidente de la CANACO mencionó que este comportamiento anticipa un escenario positivo para el comercio local. "Yo creo que va a haber una buena derrama para los comerciantes, ya desde este fin de semana comenzó a haber mayor actividad, sin embargo será hasta después del 15 o 20 de diciembre que se pueda hablar sobre el comportamiento de las ventas".

Proyecciones positivas para el comercio en Monclova durante diciembre

Ante esto el representante de los comerciantes llamó a los negocios a prepararse para atender la creciente demanda. "El comerciante debe estar muy atento precisamente para abrirle las puertas al consumidor, tener su stock de mercancías en sus anaqueles ya listos, preparados, ya abastecidos, todos los negocios tanto de comercio como de servicios y en el área de turismo atentos a la venta de sus productos, para aprovechar esta derrama", indicó.