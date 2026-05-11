Día de las Madres en Monclova: ventas por debajo de lo esperado

El festejo del Día de las Madres dejó ventas por debajo de lo esperado en el comercio local, al registrarse una caída de entre un 30 y 40 por ciento en comparación de años anteriores, lo que demuestra la difícil situación económica que existe en la actualidad.

Durante este fin de semana se tuvo el festejo de las madres, una de las más importantes para el sector comercial, pero el presidente de la CANACO Arturo Valdés Pérez señaló que este año el comportamiento fue diferente.

Indicó que se tuvo una caída significativa en las ventas, donde se resiente la falta de trabajo, y de circulante, por lo que la gente realizó sus festejos de una manera más austera, cuidando el gasto familiar.

"Te lo digo francamente, la situación se nos está complicando cada vez más, sabemos que la economía no anda bien a nivel nacional, pero en Monclova se nos complica un poco más por el tema de AHMSA, ahorita ya son varios años y ahora sí se nota, se ve, se siente la escasez del trabajo y obviamente del dinero".

El representante del sector comercial señaló que la inflación y el incremento en los precios de productos básicos también impactan las ventas.

"Vimos un 10 de mayo un poco triste, sí se festejó a mamá, pero no como otros años, ahora fue más austero, más económico, no hubo tantos regalos, ni regalos ostentosos, conforme a la economía que estamos pasando".

El movimiento comercial se concentró principalmente en florerías y restaurantes, aunque sin alcanzar los niveles registrados en años anteriores, además de que muchas compras se realizaron de última hora.

Valdés Pérez estimó que la caída en las ventas alcanzó hasta un 40 por ciento respecto a otros años, situación que atribuyó al encarecimiento generalizado y a la falta de circulante en la región.