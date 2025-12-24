Ventas en Monclova: Comercios ambulantes se benefician tras Navidad

Tras las celebraciones navideñas, los comercios ambulantes, particularmente las tradicionales pulgas de Monclova, registraron un repunte significativo en sus ventas, con incrementos que oscilaron entre el 30 y el 50 por ciento, de acuerdo con comerciantes del sector.

Óscar, vendedor de ropa en uno de estos puntos de venta, señaló que desde los primeros días de diciembre comenzó a percibirse un mayor movimiento, alcanzando su punto más alto durante la semana previa a Navidad y Nochebuena. "La respuesta de la gente fue muy buena; las ventas subieron hasta un 50 por ciento. Se vendió de todo: ropa, calzado, adornos navideños, utensilios para el hogar y juguetes", explicó.

Indicó que el flujo de compradores fue constante, especialmente en los días cercanos al 24 de diciembre, cuando familias completas acudieron a los tianguis en busca de artículos para la cena navideña, regalos de último momento o vestimenta para las celebraciones. El incremento en la afluencia también benefició a los puestos de comida, ya que muchos visitantes aprovecharon su recorrido para consumir antojitos típicos, lo que generó un ambiente de intensa actividad comercial.

Vendedores ambulantes coincidieron en que el cierre de año ha sido positivo y manifestaron su confianza en que el buen ritmo de ventas se mantenga en los días previos a la celebración de Año Nuevo.