Arturo Valdez reporta repunte en ventas por Día del Padre en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Las ventas por el Día del Padre registraron un ligero repunte en Monclova, principalmente en restaurantes, carnicerías y comercios relacionados con alimentos; sin embargo, los resultados se mantuvieron por debajo de los alcanzados en 2025 debido a la contracción económica que continúa afectando a la región.

Así lo informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Monclova, Arturo Valdez Pérez, quien señaló que la celebración generó movimiento en diversos sectores comerciales durante el fin de semana.

Indicó que el domingo los restaurantes registraron una importante afluencia de clientes, mientras que carnicerías, tiendas de conveniencia y negocios de alimentos también se beneficiaron por las reuniones familiares realizadas en los hogares. "Los restaurantes estaban llenos, la mayoría de ellos; eso nos da gusto porque son negocios locales y generan economía para la ciudad. También se tuvo movimiento en carnicerías y comercios de alimentos, porque mucha gente celebró en casa con la tradicional ´carnita asada", comentó.

Valdez Pérez agregó que también se observaron ventas en florerías y establecimientos dedicados a la comercialización de regalos, aunque reconoció que el comportamiento del mercado estuvo por debajo de las expectativas del sector.

Explicó que durante los días previos a la celebración la actividad comercial en el centro de la ciudad fue limitada y que fue hasta la víspera del festejo y el propio domingo cuando comenzó a registrarse una mayor afluencia de consumidores. "Las ventas no fueron como quisiéramos, estuvieron por debajo de lo normal, pero es parte de la economía que está un poco contraída; sí hubo movimiento, gracias a Dios, pero no es como otros años", expresó.

Aunque no existe una estimación precisa de la derrama económica generada por el Día del Padre, algunos comercios reportaron incrementos en ventas de entre 30 y 50 % en comparación con un fin de semana regular.