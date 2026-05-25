Víctor Manuel Aguilera aborda la situación de AHMSA y sus ex trabajadores en Monclova

Como parte del proceso de Altos Hornos de México, el síndico Víctor Manuel Aguilera dio respuesta a los requerimientos y observaciones realizadas por el Juzgado Segundo, en torno a los diversos reclamos promovidos por los acreedores, ex trabajadores y por las autoridades federales.

En el acuerdo emitido el pasado 22 de mayo, el especialista indicó que la empresa acerera continúa sin operaciones ordinarias y sin flujo económico suficiente para cubrir de manera inmediata los adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social reclamados durante el procedimiento de quiebra.

De acuerdo con el documento judicial, el síndico explicó que los recursos disponibles se destinan únicamente al mantenimiento, resguardo, conservación y administración mínima indispensable de los bienes que integran la masa concursal, buscando evitar un mayor deterioro patrimonial.

Asimismo, señaló que dichos adeudos no son desconocidos dentro del procedimiento; sin embargo, precisó que el pago deberá sujetarse al orden de prelación establecido en la Ley de Concursos Mercantiles y al momento procesal correspondiente.

Dentro del mismo acuerdo, se respondió ante la solicitud del grupo de ex trabajadores de la empresa para agilizar la venta, al señalar que cientos de empleados permanecen a la espera del pago de finiquitos, liquidaciones y sentencias laborales derivadas de la crisis financiera de AHMSA.

Además, una empresa involucrada en un incidente de separación de bienes pidió que se declarara firme una resolución interlocutoria emitida el pasado 14 de mayo, aunque el juzgado rechazó la solicitud debido a que todavía se encuentra vigente el plazo legal para la presentación de recursos de revocación.

El acuerdo refleja que el proceso concursal de AHMSA continúa avanzando entre recursos legales, reclamos laborales y adeudos fiscales, mientras persiste la incertidumbre sobre una eventual venta de la empresa y la recuperación de los pasivos acumulados.