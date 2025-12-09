Monclova está de luto por la muerte de Víctor, de 18 años. Su madre asegura que no fue un accidente, sino una persecución intencional que terminó en tragedia. El joven murió al ser impactado por una camioneta, mientras que su hermano, Gael, está grave en el hospital.

La madre de los muchachos habló con la prensa y describió cómo el pleito empezó en un puesto de comida. Los agresores, que presuntamente ya conocían a uno de sus hijos, los estaban provocando. Después de que Víctor reaccionó, los hombres los persiguieron en una camioneta a toda velocidad.

"Ellos iban persiguiendo a mis hijos y es cuando les echan la troca", dijo la madre. Estimó que la camioneta iba a "arriba de 100" kilómetros por hora. El golpe fue violento, una muestra de que "ellos lo hicieron con todo".

Víctor era un joven de 18 años, conocido por ser "muy tranquilo" y que evitaba los problemas. Su pasión era la música: apenas el domingo pasado había cantado por primera vez en público con su papá en el grupo "Los Rivales". "Mi hijo era muy alegre. Mi hijo cantaba", comentó su madre. Además de la guitarra y las canciones (tiene videos en TikTok), amaba el béisbol. La gran cantidad de amigos que lo despidieron demuestra lo querido que era.

En el momento del choque, Gael, el hermano, iba manejando la moto. Ahora se encuentra hospitalizado en estado grave pero estable.

La familia ya presentó la denuncia formal y su única exigencia es: "Que se encarcelen" a los responsables.

El delegado de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina, confirmó que tienen asegurado el vehículo que chocó a Víctor y su hermano. También ya se identificó al presunto responsable, quien está prófugo. La Fiscalía está buscando saber si había alguien más en la camioneta que pueda servir como testigo para aclarar bien los hechos.

La madre de Víctor cerró con un mensaje sencillo y desgarrador para su hijo: "Yo lo amo".