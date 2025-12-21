Victoriano Aguirre anuncia prórroga para socios de la Asociación de Pensionados

La Asociación de Pensionados y Jubilados otorgará una prórroga excepcional este lunes 22 y martes 23 de diciembre para que los socios que aún no han cubierto la cuota anual puedan hacerlo y conservar sus derechos y de esta manera seguir dentro de los beneficiarios ante la venta del salón.

Victoriano Aguirre Barrientos, Presidente de la Asociación, informó que se tuvo una buena respuesta de los socios durante el mes de septiembre, en donde se ha cubierto cerca del 90 por ciento del pago de la cuota.

Señaló que son mínimos los socios que aún están pendientes, donde faltan cerca de 10 socios por pagar. "Ya nada más quedan pendientes como unos 10 compañeros; en la lista aparecen unos 15, pero pensamos que algunos son por defunción".

Aguirre Barrientos indicó que hasta el momento 95 socios ya realizaron el pago, aunque no descartó que la cifra aumente durante este fin de semana, pero informó que se extenderá la fecha para realizar el pago hasta el próximo martes. "Los compañeros que están pendientes pueden acudir este lunes y martes a las oficinas de la asociación para cubrir su cuota, son 400 pesos por año, y con esto mantener vigentes sus derechos y su participación dentro de la venta.