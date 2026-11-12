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Coahuila

Refuerzan vigilancia por el Buen Fin

El operativo incluye coordinación entre los tres niveles de gobierno y contacto directo con comerciantes.

Por Carolina Salomón - 12 noviembre, 2026 - 03:43 p.m.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó sobre la coordinación de seguridad que se mantendrá durante el Buen Fin.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó sobre la coordinación de seguridad que se mantendrá durante el Buen Fin.
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      MONCLOVA, COAH. - Con el inicio del Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, el Ayuntamiento de Monclova reforzará las acciones de seguridad mediante una estrategia de coordinación con comerciantes, corporaciones policiacas y los tres órdenes de gobierno, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

      El edil explicó que, por encomienda del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se busca fortalecer la vigilancia y mantener comunicación directa con los establecimientos comerciales y los principales puntos de concentración de familias.

      Detalló que se utilizarán los grupos de WhatsApp y otros canales de atención que mantienen las autoridades con los comerciantes para reportar cualquier incidencia y facilitar una respuesta oportuna.

      Villarreal Pérez señaló que las acciones derivan de los acuerdos establecidos en una mesa de trabajo estatal encabezada por el gobernador, en la que participaron representantes de los tres órdenes de gobierno.

      Estrategia de Seguridad para el Buen Fin

      Indicó que las instrucciones fueron transmitidas a las distintas corporaciones y que actualmente se trabaja en su aplicación, luego de una reunión convocada por el secretario de Gobierno para mantener la coordinación entre las áreas involucradas.

      En otro tema, el alcalde invitó a la población a realizar sus compras en establecimientos locales y aprovechar las ofertas del Buen Fin, al considerar que el consumo en negocios de la ciudad fortalece la economía y la cadena de valor comercial.

      Apoyo al Comercio Local

      Mencionó que algunas empresas adelantaron una parte del aguinaldo durante noviembre, mientras que otras realizarán el pago más importante en diciembre, por lo que llamó a los consumidores a aprovechar esta temporada y apoyar a los comercios que invierten y confían en Monclova.

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