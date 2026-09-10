Carlos Villarreal critica pase turístico en Nuevo León

El alcalde Carlos Villarreal Pérez consideró equivocada la intención de Nuevo León de imponer un pase turístico a las personas que ingresen a ese estado, al señalar que existen otros mecanismos para regular la movilidad.

Villarreal coincidió con la postura expresada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y señaló que inicialmente la propuesta parecía incluso una broma, pero que los comentarios y posturas de distintos alcaldes muestran que se trata de un tema que debe analizarse.

Destacó que quienes se trasladan entre entidades generan una derrama económica, buscan empleo, realizan inversiones o acuden para satisfacer necesidades cotidianas, por lo que llamó a fortalecer el trabajo conjunto y evitar cerrar las puertas al desarrollo. "Creo que en ese aspecto sí lo consideramos de esa forma, como lo comentaba el gobernador", expresó.

El alcalde mencionó que existen otros mecanismos para regular la movilidad, como los implementados en la Ciudad de México, y consideró que pueden analizarse alternativas antes de establecer medidas que limiten el tránsito de personas.

Señaló que las zonas en crecimiento enfrentan retos importantes en materia de movilidad, por lo que destacó la coordinación que mantiene con el gobernador para establecer objetivos e impulsar inversiones en Monclova. "Lo más importante, como comentaba ahorita, creo que el bien común, trabajar en ello y para ello", afirmó.

Villarreal insistió en que el intercambio entre entidades favorece tanto a quienes visitan Nuevo León como a quienes se trasladan hacia otras regiones para trabajar, invertir o desarrollar actividades económicas.