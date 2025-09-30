José Alfonso Vinculado a proceso penal por maltrato

José Alfonso "N", habitante de la colonia Occidental, fue vinculado a proceso penal por los delitos de allanamiento de morada, amenazas y crueldad y violencia contra los animales, luego de que, según testimonios y pruebas, intentó cortarle las patas a un perro con unas tijeras, aunque ya había sido enviado al penal su defensa logró sacarlo para quedar bajo arraigo domiciliario debido a problemas de salud.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de abril, cuando el acusado presuntamente ingresó sin permiso al domicilio de Marco Polo "N", propietario del perro mestizo llamado "Pinto". De acuerdo con la denuncia, José Alfonso sacó al animal a la calle y ahí intentó amputarle las patas con unas tijeras, causándole lesiones graves que ponen en riesgo su vida y movilidad. Vecinos del sector fueron testigos de la agresión y declararon que el ahora imputado es una persona conflictiva, con antecedentes de problemas con la comunidad.

Durante la audiencia pasada la jueza determinó que había elementos suficientes para dictar auto de vinculación a proceso, con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, los testimonios de testigos presenciales y una inspección en el lugar realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Inicialmente, José Alfonso había evitado el penal al alegar problemas graves de salud que requieren un trasplante de hígado. Por ello, permanecía en prisión domiciliaria. Sin embargo, el Ministerio Público argumentó que, al tratarse de un delito cometido con violencia y con el uso de unas tijeras como arma, se debía aplicar la prisión preventiva de manera oficiosa. Además, el afectado denunció haber sido amenazado de muerte, tanto él como su mascota, lo que reforzó la necesidad de proteger a las víctimas y testigos.

La jueza coincidió con la Fiscalía, al señalar que no se presentaron pruebas médicas que acreditaran el supuesto padecimiento del imputado, y subrayó que, de requerir atención médica, puede recibirla dentro del penal. En consecuencia, revocó la medida de resguardo domiciliario y ordenó el traslado de José Alfonso "N" al penal de Saltillo.

El caso ha generado indignación entre los vecinos de la colonia Occidental y defensores de los derechos de los animales, quienes exigen justicia por la brutal agresión cometida contra el can.