Vinculan a Gilda Susana N por lavado de dinero en CDMX

Gilda Susana N es vinculada a proceso por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados. Una jueza federal determinó que existen elementos suficientes para llevar a juicio a Gilda Susana N, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del caso Agronitrogenados.

La resolución fue emitida en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, al concluir una audiencia que inició la mañana del martes 7 de julio y finalizó durante los primeros minutos del miércoles 8 de julio. Aunque la juzgadora resolvió vincularla a proceso, la determinación sobre la medida cautelar que deberá enfrentar, permanecer en libertad o ser sometida a prisión preventiva, fue diferida para una audiencia programada para el jueves, luego de que la defensa argumentó que recibió nueva evidencia de la Fiscalía General de la República (FGR) durante la noche, sin contar con tiempo suficiente para analizarla.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo que concluirá el próximo 9 de noviembre.