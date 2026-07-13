Silvia no denunció violencia

Silvia Aracely no presentó denuncias formales por violencia ante instituciones de atención, ni contaba con una orden de restricción vigente, informó María José Ballesteros, directora de la Policía Violeta.

La funcionaria explicó que, de acuerdo con los registros y las investigaciones con las que cuenta la corporación, no existía un antecedente legal relacionado con la víctima; sin embargo, mencionó que había referencia de un posible episodio de violencia que Silvia habría compartido con familiares.

"Un antecedente legal como tal no existía. Había un antecedente de violencia que en algún momento ella dijo a sus propios familiares", señaló.

Ballesteros indicó que se brindará acompañamiento a la familia de Silvia Aracely, especialmente a sus hijas, y aseguró que la Policía Violeta mantiene abierta la atención y apoyo mediante redes institucionales.

"Siempre hemos trabajado el tema de la red de apoyo. Estamos abiertos a seguir apoyándolos como lo hemos venido haciendo", expresó.

La directora de la Policía Violeta informó que actualmente en Monclova se brinda seguridad y seguimiento a 101 mujeres que cuentan con medidas de restricción, cuyos casos van desde bajo hasta alto riesgo.

Explicó que entre cuatro y cinco de estos casos corresponden a incumplimientos de medidas de protección, principalmente cuando los agresores presuntamente acosan o acechan a las víctimas.

"Los incumplimientos de medidas son cuando los agresores las empiezan a acechar o acosar. Gracias a Dios no llegamos a algún tipo de violencia física", comentó.

La funcionaria reiteró el llamado a las mujeres que enfrenten alguna situación de violencia para que soliciten apoyo ante las instituciones correspondientes.