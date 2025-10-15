Denuncias mutuas por violencia: Telma y Jesús en proceso judicial

Lo que comenzó como una relación sentimental de cinco meses terminó en denuncias mutuas por violencia entre Telma y Jesús N., quienes vivieron juntos y ahora enfrentan un proceso judicial tras un episodio de agresión ocurrido el pasado 3 de octubre.

De acuerdo con la denuncia presentada por Telma, ese día, alrededor de las 17:00 horas, ambos se encontraban en su domicilio cuando sorprendió a Jesús revisando su teléfono celular y transfiriendo contactos e información personal a su propio dispositivo. Al reclamarle, él presuntamente la amenazó con difundir fotos e información privada a sus tres hijos y contactos, exigiéndole algo a cambio para no hacerlo público.

La situación escaló cuando Telma intentó quitarle el teléfono, momento en que, según su versión, Jesús la golpeó con los puños en el rostro, provocándole lesiones visibles y reventándole el labio. También la amenazó con quemar la casa y, en un arranque de ira, tomó un martillo con el que habría intentado dañar la camioneta de la mujer; sin embargo, se detuvo al notar la presencia de una vecina.

Telma acudió a recibir atención médica, donde la doctora que la atendió le sugirió avisar a los guardias de seguridad del centro comercial, pero ella se negó por miedo. Más tarde, logró comunicarse con su hermana, quien alertó a la Policía. Elementos de seguridad acudieron al domicilio y detuvieron a Jesús.

Horas después, la madre del detenido contactó a Telma para exigirle 5 mil pesos con el fin de liberar a su hijo, pero ella se negó. Días más tarde, denunció que Jesús y su madre acudieron nuevamente a su vivienda, y tras ese hecho notó el faltante de diversas pertenencias valuadas en aproximadamente 40 mil pesos.

El 6 de octubre se impusieron medidas de protección a favor de Telma, las cuales fueron ampliadas por 60 días durante la audiencia celebrada ayer, luego de que ella manifestara temor por su seguridad.

Durante la diligencia, la defensa de Jesús alegó que también existe otro expediente donde él figura como víctima de violencia por parte de Telma, además de asegurar que la mujer retiene una motocicleta que el acusado utiliza para trabajar.

Ante esta situación, la juez ordenó girar un oficio a la Policía Violeta para que actúe como intermediaria en la recuperación de los objetos reclamados, aclarando que el supuesto robo de pertenencias deberá tratarse en otra causa penal.