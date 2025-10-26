Supervisa Oscar Ríos en NR instalación de luminarias

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, continúa recorriendo las colonias de Nueva Rosita para supervisar los trabajos de instalación de luminarias LED, una acción que forma parte del compromiso de su administración por mejorar la seguridad, la imagen urbana y la calidad de los servicios públicos.

El presidente municipal informó que el programa de modernización del alumbrado avanza de manera constante y que muy pronto se alcanzarán las 2,000 luminarias instaladas en todo el municipio, lo que representa un cambio notable en la iluminación de calles, avenidas, plazas y espacios públicos.

Ríos Ramírez destacó que este esfuerzo ha sido posible gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha brindado apoyo a San Juan de Sabinas en proyectos que impulsan el desarrollo y el bienestar de las familias.

“Estamos cumpliendo con la gente, instalando luminarias LED en distintos sectores para que las calles estén mejor iluminadas, más seguras y con tecnología moderna que además reduce el consumo de energía”, señaló el alcalde.

Explicó que las lámparas que se están colocando son de diferentes capacidades, adecuadas a cada tipo de vialidad, y que la prioridad ha sido atender los sectores donde el alumbrado presentaba mayor rezago.

El edil subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de su gobierno para modernizar la infraestructura urbana y fortalecer la seguridad pública, brindando entornos más cómodos y confiables para las familias de Nueva Rosita.

“Seguiremos avanzando con paso firme, cumpliendo los compromisos que hicimos con la ciudadanía y trabajando de la mano del gobernador para que San Juan de Sabinas siga iluminándose con resultados”, concluyó Ríos Ramírez.