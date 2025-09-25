Estefany N Acusa a Julio N en Audiencia Judicial

Este jueves se llevó a cabo la audiencia inicial de la causa penal 189/2025, donde se formuló la imputación contra Julio N, acusado de amenazas y violación a la intimidad de Estefany N, quien estuvo representada por las abogadas Alejandra Ábrelo y Jaqueline García del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer.

La defensa del acusado fue asumida por César García Diosdado.

Los hechos se remontan al 27 de mayo, cuando Estefany, en su lugar de prácticas en un hospital, recibió mensajes amenazantes de Julio, con quien había terminado una relación de noviazgo dos semanas antes. En sus mensajes, Julio amenazó con publicar fotografías y videos íntimos de Estefany, incluyendo una frase que decía: "Te va a cargar la verdad por culera".

Ante la gravedad de las amenazas, Estefany decidió acudir al juez para denunciar a Julio. En su testimonio, reveló que conocía al acusado desde hacía dos años y que había terminado la relación por miedo, ya que él la amenazaba con hacer daño a su madre y hermana.

Se presentaron como pruebas la denuncia de la víctima, así como 33 capturas de pantalla de los mensajes amenazantes que Julio le envió, donde afirmaba que arruinaría su vida y que toda su escuela se enteraría de la situación. También se anexaron videos en un USB, donde se evidenciaba la angustia de Estefany así como un video donde ella se negaba a mantener relaciones sexuales con él, también capturas de estados de WhatsApp e Instagram de fotografías de ella publicados por él.

A pesar de los intentos de la defensa por invalidar algunas pruebas y cuestionar el testimonio de la madre de la víctima, el juez decidió vincular a Julio N a proceso, imponiéndole una medida cautelar que le prohíbe acercarse a Estefany y cometer actos de molestia en su contra.

Este caso destaca la importancia de la denuncia en situaciones de violencia y acoso, así como la necesidad de un sistema judicial que proteja a las víctimas y garantice su seguridad.